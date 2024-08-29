日本サッカー協会（JFA）は29日に、9月に戦う2026年北中米ワールドカップアジア最終予選のメンバーを発表した。日本はオーストラリア、サウジアラビア、バーレーン、中国、インドネシアと同組のグループCを勝ち抜く必要がある。ホーム＆アウェイ総当たりでそれぞれ対戦するが、上位2チームはストレートでW杯出場権を獲得し、3位、4位になった場合はプレイオフを戦わなければならない。今回、9月5日に行われるホームでの中国戦、9月