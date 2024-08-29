生ドーナツ専門店「アイムドーナツ(I’m donut ？)」と、福岡発祥のベーカリー「アマムダコタン(AMAM DACOTAN)」のアナザーブランド「ダコー(dacō)」を融合させた新たなブランド「ダコー？(dacō？)」が誕生。「ダコー？駒沢」が、2024年9月11日(水)より、東京・駒沢にオープンする。「アイムドーナツ？」＆「ダコー」による新ブランド生カスタードクリームをたっぷりと詰めた生ドーナツが人気の「アイムドーナツ」と、種