衣料品通販大手「ZOZO」創業者で実業家・前澤友作氏（48）が29日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「自信持とうぜ、日本」と呼びかけた。前澤氏は、26日に「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長が日本経済についての危機感を語ったニュースを引用し「『日本人は滅びる』とユニクロの柳井社長が言っています。移民を受け入れ、知的労働者を増やし、少数精鋭で働けとも言っています。みなさんはどう