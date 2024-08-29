気象台は、午後3時52分に、洪水警報を宇部市、山陽小野田市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】山口県・宇部市、山陽小野田市に発表西部、東部では、河川の増水に警戒してください。山口県では、暴風に警戒してください。西部、中部、東部では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下関市□暴風警報29日夜のはじめ頃から30日昼前にかけて警戒ピーク時間29日夜遅く風向北東・陸上最大