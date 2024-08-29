半ズボン姿の軽装登山者を再現した写真（日本郵政提供）半ズボン、サンダル、折り畳み傘…。「富士山頂郵便局」で働く局員が実際に目撃した軽装登山者をファッションショーのように再現した写真9枚を、日本郵政がウェブサイト「JPCAST」で公開した。担当者は「可視化することで、危険な登山を防ぎたいと考えた。インパクトのあるポーズにこだわった」と語る。今夏の開山期間は9月10日まで。山頂郵便局は例年7月10日から8月20