東京地検特捜部は、堀井学元衆議院議員を公職選挙法違反と政治資金規正法違反の罪で略式起訴しました。【映像】堀井学元議員を略式起訴堀井学元議員（52）は、選挙区内の複数の有権者に対して、自分の名前が書かれた香典を秘書らに持参させたなどの公職選挙法違反の罪に問われています。また、自身の政治団体が自民党・安倍派からキックバックされたパーティー収入について、収支報告書にうその記載をした政治資金規正法違反の