東京地検特捜部は29日、自民党安倍派から受領した裏金を巡り政治資金収支報告書に虚偽記入をしたとして、政治資金規正法違反罪で堀井学元衆院議員（52）を略式起訴した。違法香典を提供したとする公選法違反罪でも略式起訴した。