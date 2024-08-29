地元の有権者に対し秘書らを通じて香典を渡したなどとして、東京地検特捜部はさきほど、堀井学元衆議院議員を公職選挙法違反などの罪で略式起訴しました。公職選挙法違反などの罪で略式起訴されたのは、自民党を離党した堀井学元衆院議員（52）です。東京地検特捜部によりますと、堀井元議員は北海道の自らの選挙区で、有権者52人に総額38万円の香典と23万円分の枕花の違法な寄付をした罪と、自民党の裏金事件で安倍派から受け取っ