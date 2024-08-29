Dynabookは8月28日、法人向けノートPCやデスクトップPCなど合計22機種を発表した。AI専用エンジンを内蔵したCore Ultra搭載ノートPCや約875gと軽量の13.3型ノートPC、省スペース設計のデスクトップPCなどをラインナップする。同日から受注を開始し、価格は258,060円から。一部モデルはオープン価格となる。Dynabookは今回、ノートPC「dynabook」シリーズの法人向けラインナップを一新。Windows 11 ProのOSバージョンを刷新し、AIア