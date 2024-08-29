9月1日に新潟競馬場で行われる、第60回新潟記念(3歳上・GIII・芝2000m)の出走馬・騎手が確定した。 桜花賞・オークスで3着のライトバック(牝3、栗東・茶木太樹厩舎)は坂井瑠星騎手、前走の七夕賞を勝ったレッドラディエンス(牡5、栗東・友道康夫厩舎)は戸崎圭太騎手。 アスクワイルドモア小沢大仁アリスヴェリテ柴田裕一郎エーデルブルーメ川田将雅キングズパレス松岡正海ゴールドプリンセ