台風10号は、9月2日(月)〜3日(火)頃に勢力を弱めながら東北地方に接近するでしょう。雨や風が強まる恐れがありますが、台風の予報円が大きく、コースや速度の予想は依然として幅が大きくなっています。台風が東北地方に近づくタイミングや影響については、最新の情報をご確認ください。【前半】台風10号2日〜3日頃に東北地方に接近雨や風が強まる恐れ台風10号の間接的な影響で、東北地方では9月3日(火)頃にかけて雨が降りやす