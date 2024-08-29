中国甘粛省の河西回廊、宇宙研究学習の人気目的地に甘粛省金昌市にある「火星1号基地」で研究学習活動を行う青少年。（蘭州＝新華社配信）【新華社蘭州8月29日】中国甘粛省の黄河以西に位置する河西回廊はこの夏休み、独特の地形や豊富な宇宙開発の歴史を持つことから、全国各地の生徒・学生による研究学習活動の人気目的地になっている。同省金昌市にある「火星1号基地」は、火星でのサバイバルシーンのシミュレーションや、