女優の長澤まさみ（３７）が２９日、都内で主演映画「スオミの話をしよう」（９月１３日公開）の話をしよう！完成報告会に松坂桃李（３５）、西島秀俊（５３）らと出席した。脚本家・三谷幸喜監督（６３）の５年ぶり９作目の映画監督作で、長澤演じる大富豪の妻・スオミの失踪を現夫、元夫の５人が右往左往して真相を追究するミステリー・コメディー。三谷監督は長澤の主演起用についてＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」で