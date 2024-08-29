中国古典小説の『西遊記』を題材とし、中国神話を背景にしたアクションRPG「黒神話：悟空」は中国が開発した初の3Aゲーム（大規模な開発チームや有名企業が開発した画面・音響・物語がいずれも優れたゲーム）です。リリース後に大ヒットし、ゲームを楽しむだけでなく、ゲーム中に出てきたロケ地や歴史文化の物語に注目する人が増えつつあり、「陝北説書」や山西省のいくつかのロケ地が特に注目されています。「三弦」（外形が三味