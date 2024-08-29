ソフトバンクが29日、早朝の移動で30日からのロッテ戦（ZOZOマリン）に向けて、無事に千葉入りした。28日は長崎でオリックス戦をナイトゲームで行った。当初は長崎に宿泊し、29日昼頃の航空機で羽田に飛ぶ旅程が組まれていた。しかし、台風10号の進路などから長崎から飛ぶことを断念。28日の試合後、バスで福岡に戻り、深夜に到着した。さらに29日も早朝の航空機で福岡から羽田に向かった。この日、長崎空港からは全便欠航。