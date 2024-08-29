北中米ワールドカップ・アジア最終予選の中国戦（９月５日）、バーレーン戦（同10日）に挑む日本代表のメンバー27人が発表された。注目の「ストライカー枠」は、６月シリーズと同様に上田綺世と小川航基、その際は選外だった浅野拓磨、パリ五輪世代の細谷真大が招集された。昨年10月以来、代表から遠ざかっている古橋亨梧はまたも未招集。プレミアリーグ王者のマンチェスター・シティからの関心も取り沙汰されたセルティック