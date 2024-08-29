日本サッカー協会（JFA）が８月29日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の中国戦（9月５日）とバーレーン戦（同10日）に臨む日本代表メンバーを発表。伊東純也（スタッド・ドゥ・ランス）が７か月ぶりに復帰を果たした。伊東は今年１月から２月にかけて行なわれたアジアカップ中に、性加害疑惑の報道を受けて離脱。それ以降、選外となっていた。ただ今月、不起訴処分に。森保一監督と共にメンバー発表会見に出席した山本