Jリーグは８月29日、31日に開催予定のJ２第29節・徳島ヴォルティス対清水エスパルスの試合中止を発表した。【PHOTO】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！台風10号の影響が理由で、代替日は決定次第、アナウンスされる。28節終了時点で、徳島は勝点36で12位、清水は同61で首位に立つ。構成●サッカーダイジェストWeb編集部 