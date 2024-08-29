旅行大手エイチ・アイ・エス（HIS）の子会社で、リゾート施設ハウステンボスの施設管理などを行う「CrossEホールディングス」（長崎県佐世保市）が29日、福岡証券取引所の新興企業向け「Qボード」に単独上場した。長崎県は本社機能を置く上場企業が全国で唯一なかったが、5年ぶりに解消した。長崎県では2019年、ふくおかフィナンシャルグループとの経営統合に伴って十八銀行（現十八親和銀行）が上場廃止となり、ゼロになっ