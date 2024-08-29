【パリ共同】フランス紙ルモンドは28日、パリ五輪・パラリンピック組織委員会の一部職員が、長時間労働を強制されながら裁量労働制で給与を抑制され、劣悪な労働環境にあると訴えていると伝えた。労働監督当局が調査しているという。ルモンドは職員15人前後から証言を集めた。連日午前8時から午前0時ごろまで働き、1週間の労働時間が100時間を超えることも珍しくない。税引き前の月給は2500〜3千ユーロ（約40万〜48万円）で残