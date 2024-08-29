Jリーグは29日、台風10号の影響で31日のJ1第29節の京都―鹿島（サンガスタジアムbyKYOCERA）、J2第29節の徳島―清水（鳴門ポカリスエットスタジアム）を中止すると発表した。いずれも代替日は未定。