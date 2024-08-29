自民党派閥の裏金事件をめぐり、「清和政策研究会」（安倍派）から還流されたパーティー収入を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、東京地検特捜部は29日、堀井学・前衆院議員（52）=自民党を離党、議員辞職=を政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で略式起訴した、と発表した。自民党派閥の裏金事件で、議員側で立件されたのは4人目となった。東京地検、最高検などが入る中央合同庁舎=東京・霞が関 さらに特捜部は、選挙