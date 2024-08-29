8月30日21時58分放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）に、瑛人、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、久本雅美、藤本敏史（FUJIWARA）、吉村崇（平成ノブシコブシ）が登場。カラオケの“音程バー”をめぐり論争ぼっ発する。【写真】櫻井優衣にとって藤本敏史は“NEW KAWAII”？酒で乾杯し宴（うたげ）がスタートした後、番組特製の“酒瓶ルーレット”でトークの順番を決定し、本音を語り合う。8月30日はゲストのほか、千鳥（