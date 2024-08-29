Mayu Sakoda［東京２９日ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は、前営業日比９円２３銭安の３万８３６２円５３銭と、小幅に反落して取引を終えた。米エヌビディアの決算を通過し、出尽くし売りが先行した。日経平均は次第に下げ渋り、後場ではプラス圏に浮上する場面もみられた。日経平均は２５１円安と反落で寄り付いた後、４０１円安の３万７９７０円２０銭で安値を付けた。売り一巡後は時間外取引での米株先物の下げ止