女優・波瑠が大阪市内で２９日、ゲームソフト会社「カプコン」（本社・大阪市）が２０２５年大阪・関西万博（来年４月１３日開幕）に出展する「モンスターハンターブリッジ」の概要発表会にゲスト出演した。「ストリートファイターＩＩ」「ロックマン」「逆転裁判」シリーズで知られるカプコンだが、２０５０年の都市生活をテーマにした「大阪ヘルスケアパビリオン」には大人気バトルアクションゲーム「モンハン」の没入型体