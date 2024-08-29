元乃木坂４６でタレントの松村沙友理が２８日、都内で「ＥＭＡＫＥＤ新ＣＭ＆新パッケージ発表会」に「ゆうちゃみ」ことタレントの古川優奈と出席した。ＥＭＡＫＥＤのまつ毛美容液を長年愛用しているという松村は「乃木坂時代もまつ毛命でした。ズボラで面倒くさがることも多いけど、一日一回塗ったり基本的なことはちゃんとしてします」と声を弾ませた。今月、３２歳になった松村は「美容を頑張りたい」と目標を宣言。さら