矢吹奈子 矢吹奈子が「SHEIN JAPAN2024」アンバサダーに就任。29日、都内で行われたSHEIN&Nako Yabuki 商品販売記念発表会に登壇した。アンバサダー就任に「普段から愛用しているの嬉しいです」と喜んだ。この日はへそ出しコーデで出席。出演の新Web CMではコラボ商品30点、15ルックを着こなしている。「撮影は大変かなと思いましたが、普段自分が着ないような服も着られて新鮮でした。いろんな私が見られるの