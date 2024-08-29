【ユーロ圏】 ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（8月）18:00 予想-13.4前回-13.4 ユーロ圏景況感指数（8月）18:00 予想95.9 前回95.8 ドイツ消費者物価指数（速報）（8月）21:00 予想0.1%前回0.3%（前月比) 予想2.1%前回2.3%（前年比) 予想0.1%前回0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 予想2.3%前回2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)