ドル円はもみ合い、午後は１４４円台後半で推移＝東京為替概況 午後のドル円は１４４円台後半での推移。ドル円は、朝方には一時１４４．２２付近まで下落する場面があったが、午後は一転して１４４．８６付近まで上昇した。日経平均が午後に一時上げに転じたことなどが支えとなったが、明日の米７月ＰＣＥ価格指数などの発表を控えて上げは持続せず、方向性の定まらない展開となった。 東京早朝に発表された米半導