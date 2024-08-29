テクニカルポイントドルカナダ、８月の下降トレンドが継続 1.3925ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3729一目均衡表・雲（上限） 1.3719一目均衡表・雲（下限） 1.3694100日移動平均 1.3694一目均衡表・基準線 1.3688エンベロープ1%上限（10日間） 1.366721日移動平均 1.3588200日移動平均 1.3567一目均衡表・転換線 1.355210日移動平均 1.3457現値 1.3417エンベロ&#1