29日、福山雅治さんが公式サイト・公式Ｘアカウントを通じて、31日・1日に開催を予定していた名古屋公演を中止すると発表しました。公式Ｘアカウントでは「8/31(土)・9/1(日)に開催の『WE’RE BROS. TOUR 2024』ポートメッセなごや第1展示館公演につきまして、台風10号接近に伴う天候悪化や公共交通機関への影響を受け、ご来場いただくお客様の安全を第一に考慮いたしました結果、公演を中止とさせていただくこととなりました。」