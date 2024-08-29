気象台は、午後3時32分に、大雨警報（土砂災害）を佐那河内村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】徳島県・佐那河内村に発表徳島県では、土砂災害に警戒してください。南部では、低い土地の浸水や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■阿南市□大雨警報・土砂災害30日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水29日夜のはじめ頃から30日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）1時間最大雨量