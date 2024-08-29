気象台は、午後3時31分に、大雨警報（土砂災害）を高崎市、長野原町、東吾妻町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】群馬県・高崎市、長野原町、東吾妻町に発表北部では30日昼前まで、南部では29日夜のはじめ頃から30日昼前まで、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高崎市□大雨警報【発表】・土砂災害29日夜のはじめ頃から30日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間