29日午後3時30分、鹿児島県と気象台は、鹿屋市、西之表市、三島村、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、中種子町、屋久島町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜概況＞降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖や川の近くなど土砂災害の発生するおそれのある地区にお住ま