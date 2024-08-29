29日午後3時15分時点で大分県内に【緊急安全確保】が発令されている地域は以下の通りです。 ◆国東市全域 ◆豊後高田市全域 ◆宇佐市 下拝田、上拝田、川部、畑田、東上田、常徳、川島、石田、樋田、別府、大塚、三区、ニ区、一区、金屋、安心院全域、院内全域、西港町、西ノ北、西ノ南、中ノ東、東ノ西、東ノ東、坂ノ上、上町、辛島、閤、上田 ◆由布市 宮川周辺自治区