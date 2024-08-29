福島県立医大は２８日、会津医療センター（会津若松市）の５０歳代男性職員が部下にパワーハラスメントをしたとして、減給１か月の懲戒処分にしたと発表した。発表によると、男性職員は２０２２年４〜６月、部下１人に「何年もいてそんなことも知らないの」などと高圧的な叱責（しっせき）を繰り返した。男性職員は過去にもパワハラで注意を受けていた。県立医大では先月も医学部の５０歳代男性教授がパワハラで戒告の懲戒処