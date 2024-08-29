選挙区内で違法に香典を配布し、パーティー券収入のキックバック（還流）を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、東京地検特捜部は29日、公職選挙法（寄付の禁止）違反と政治資金規正法違反（虚偽記載）で堀井学元衆院議員（52）＝自民党離党、28日に辞職＝を略式起訴した。【図解】堀井学氏の「使途不明金」を巡る動き起訴状によると、堀井元議員は、議員本人が葬儀に参列した場合を除き、選挙区内での香典配布が禁じら