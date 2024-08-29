一部のスーパーなどでコメの品薄が続くなか、タイで生産されたもち米の売り上げが伸びています。タイでコメを生産・輸出する会社によりますと、コメ不足により8月の日本でのもち米の売り上げは4割増えたということです。「ワンナポップ」タンヤワンCEO「もち米は日本の食事に合います。需要が高まっていて、この先も売り上げは非常に期待できそうです」もち米のほか、ジャスミン米の輸出も好調で、日本の消費者に合わせて