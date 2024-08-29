【週刊少年チャンピオン 2024年No.39】 8月29日 発売予定 価格：360円 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2024年No.39」を本日8月29日に発売した。価格は360円。 今号ではコミックス最新19巻の発売が迫るマンガ「魔界の主役は我々だ！」が表紙と巻頭カラーを飾る。さらに特別付録としてスペシャルステッカーもついてくる。