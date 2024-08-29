東祥がこの日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を２５０億円から３４０億円（前期比９．９％増）へ、営業利益を４７億円から５０億円（同２６．３％増）へ、最終利益を１７億円から２０億円（前期２２億２９００万円の赤字）へ上方修正した。 第２四半期において、三重県鈴鹿市の販売用不動産（信託受益権）の売却が決定したことが要因としている。なお、売却価額は非開示としている。 出所：MI