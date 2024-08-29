気象庁によりますと、強い台風１０号は、２８日午後2時、雲仙市付近を１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んでいます。 【画像】台風で「雨、風は向こう16日間どうなる？」那覇～福岡～広島～大阪～名古屋～東京～仙台～札幌 台風１０号は、 ２９日１４時には、雲仙市付近中心の気圧は９７５ヘクトパスカル中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メー