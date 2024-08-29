三菱電機がこの日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。上限を２０００万株（発行済み株数の０．９６％）、または３００億円としており、取得期間は８月３０日から１０月３１日まで。中期経営計画における資本政策の一環として、株主還元の強化及び資本効率の向上などを図るためとしている。 出所：MINKABU PRESS