日本代表の森保一監督が29日、北中米ワールドカップアジア最終予選に臨むメンバー27人を発表し、FC町田ゼルビアのDF望月ヘンリー海輝が初招集された。2001年生まれの22歳でパリ五輪世代にあたるが、大岩ジャパンの選出歴は一度もなし。J1で躍進が続く町田での実績が評価され、大逆転でのサプライズ招集となった。三菱養和SCユース、国士舘大出身の望月は今季、町田に加入した大卒ルーキー。192cmの長身と最速35km/h台にも達す