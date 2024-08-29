29日15時15分、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日清算値比20円安の3万8350円で取引を終えた。出来高は2万7014枚だった。この日の日経平均株価の現物終値265.26円に対しては38084.74円高。 株探ニュース