29日15時15分、東証REIT指数先物期近2024年9月限は前日清算値比4ポイント安の1774.5ポイントで取引を終えた。出来高は2408枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1772.91ポイントに対しては1.59ポイント高。 株探ニュース