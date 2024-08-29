29日15時15分、TOPIX先物期近2024年9月限は前日清算値比3.5ポイント安の2689ポイントで取引を終えた。出来高は3万9364枚だった。この日のTOPIXの現物終値2693.02ポイントに対しては4.02ポイント安。 株探ニュース