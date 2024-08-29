29日15時15分、JPX日経インデックス400先物期近2024年9月限は前日清算値比10ポイント安の2万4670ポイントで取引を終えた。出来高は4112枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4707.41ポイントに対しては37.41ポイント安。 株探ニュース