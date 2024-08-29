29日15時15分、東証グロース市場250指数先物期近2024年9月限は前日清算値比5ポイント安の655ポイントで取引を終えた。出来高は7799枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値661.49ポイントに対しては6.49ポイント安。 株探ニュース