タレントの大竹まこと（75）が29日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に生出演。自身の芸風について語った。「俺たちの頃は、ハマコーってのがいて。政治評論家の三宅がいて、この人はもうハゲてるんだよ。番組の中でハマコーさんがが三宅さんに向かって“このハゲ！”って。そしたら三宅さんが“ハゲとは何だ！ハゲとは！”って言ったら、“ハゲてるからハゲって言ってんじゃねえか！”って。