台風10号の影響によりJR九州の熊本県内の運転計画【30日】(29日午後1時現在)▼九州新幹線・博多～熊本 始発から終日運転見合わせ・熊本～鹿児島中央始発から終日運転見合わせ▼特急列車･D&S列車〇｢あそ｣・熊本～宮地全列車運休＊31日も始発から運休の可能性あり〇九州横断特急・熊本～別府全列車運休＊31日も始発から運休の可能性あり〇｢かわせみ やませみ｣・熊本～宮地全列車運